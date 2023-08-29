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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Что случилось этой ночью: вторник, 29 августа

Уничтожение украинских дронов в Белгородской и Тульской областях, Ким Чен Ын призвал северокорейские ВМС ускорить темпы развития, ЕС поддержал французского посла, оставшегося в Нигере

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Накануне вечером силы ПВО сбили два украинских БПЛА над Белгородской областью. Минобороны РФ также сообщило об уничтожении двух аналогичных дронов над Тульской областью во вторник утром.

- Российские военные подняли истребители из-за беспилотников ВВС США в районе Крыма. В результате БПЛА MQ-9 "Reaper" и RQ-4 "Global Hawk" покинули районы ведение воздушной разведки, заявили в министерстве обороны России.

- В палате представителей США потребовали от генпрокурора Меррика Гарланда документы по расследованию против сына президента Джо Байдена - Хантера. Главы судебного комитета Джим Джордан, комитета по надзору и подотчетности Джеймс Комер и комитета по путям и средствам Джейсон Смит выразили опасение насчет назначения специальным адвокатом прокурора Дэвида Вайса после того, как была отклонена его сделка о признании вины Байдена-младшего.

- Ким Чен Ын призвал ВМС страны ускорить темпы развития. Лидер КНДР отметил, что на фоне наращивания США и их союзниками военного присутствия в районе Корейского полуострова все виды северокорейских вооруженных сил "получат новые средства, а наши ВМС в будущем станут составляющей ядерных сдерживающих сил государства, выполняющей стратегические задачи".

- Евросоюз выразил поддержку послу Франции, оставшемуся в Нигере. Высылку дипломата захватившими власть в стране путчистами в Европейской внешнеполитической службе назвали "провокацией, которая никоим образом не может помочь найти дипломатическое решение для нынешнего кризиса".

- Россиянка Вероника Кудерметова потерпела поражение от представительницы США Бернарды Перы в первом круге турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке.

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