Беспилотники ВВС США попытались вести разведку в районе Крымского полуострова

РФ поднимала в воздух два истребителя

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что вновь поднимали в воздух истребители для недопущения ведения разведки американскими беспилотниками в районе Крыма.

"28 августа над юго-западной частью акватории Черного моря средствами контроля воздушного пространства ВКС России был зафиксирован полет в направлении государственной границы Российской Федерации беспилотных летательных аппаратов ВВС США MQ-9 "Reaper" и RQ-4 "Global Hawk", осуществляющих ведение воздушной разведки в районе Крымского полуострова", - сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

Там сообщили, что с целью пресечения возможного нарушения госграницы Российской Федерации и противодействия ведению БПЛА радиотехнической разведки был выполнен подъем двух российских истребителей из состава дежурных сил ПВО.

"В результате действий дежурных сил ПВО разведывательные беспилотные летательные аппараты ВВС США изменили направление полета и покинули районы ведение воздушной разведки", - сообщили военные.