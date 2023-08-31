Израиль и США проведут серию масштабных военных учений

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Израиль и США в ближайшие месяцы проведут серию масштабных военных учений, сообщили в четверг израильские СМИ.

По их данным, сценарий одних из учений предусматривает имитацию атаки на ядерные объекты Ирана.

Также израильские и американские военные отработают ведение боевых действий сразу на нескольких фронтах.

Ожидается, что для участия в маневрах США перебросят в Израиль большое количество зенитных ракетных комплексов Patriot и других видов вооружений, пишут израильские СМИ.

Власти Израиля считают, что Иран и его ядерная программа представляют наибольшую угрозу для еврейского государства. В Израиле убеждены, что в Иране тайно ведутся работы по созданию ядерного оружия, вопреки заверениям Тегерана в обратном.

Израильские СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя еврейского государства сообщили в июне, что Израиль нанесет удар по Ирану в случае, если он будет обогащать уран до уровня в 90%.

"Ирану хорошо известно, что, если ему удастся довести уровень обогащения урана до 90%, его ждет удар со стороны Израиля", - сказал израильский представитель.

Израильские СМИ отмечали, что это заявление стало реакцией на сообщения о возможности достижения между Тегераном и западными странами договоренности по иранской ядерной программе.

"США, равно как и другие западные страны, хорошо осведомлены, что обогащенный до необходимого для производства ядерной бомбы уровня в 90% уран - это "красная черта" для Израиля", - подчеркнул израильский представитель.

Иранская ядерная сделка

В 2015 году "шестеркой" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном был заключен Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы, Он предусматривал снятие с Тегерана санкций в обмен на ограничение им ядерной деятельности, включая объемы и уровень обогащения урана.

В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил односторонние антииранские санкции. В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать свои обязательства по ограничению ядерной программы в рамках соглашения.

Нынешний президент США Джо Байден заявил о готовности при определенных условиях вернуться в ядерную сделку.

В Вене при посредничестве Великобритании, Германии, Китая, Франции, России и ЕС прошли несколько раундов непрямых переговоров между Ираном и США об условиях восстановления СВПД. Однако вскоре на переговорах была взята пауза, которая затянулась до сих пор.

Правительство США называет Израиль главным союзником, не входящим в НАТО. Будучи крупным покупателем и пользователем военной техники США, Израиль участвует в совместной разработке военных технологий и в совместных с Соединенными Штатами военных учениях

Кроме того, по данным зарубежных СМИ, единственными иностранными военными объектами на территории Израиля являются базы США.