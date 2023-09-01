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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Байден не планирует встречаться с Си Цзиньпином на саммите G20

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Официальная встреча президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином "на полях" саммита G20 в Дели не планируется, сообщает телеканал NBC со ссылками на двух представителей американской администрации.

"Если Си Цзиньпин в конченом итоге поедет на G20, вполне возможно, что два лидера обменяются любезностями или сердечно поприветствуют друг друга, но это самое большее взаимодействие, которого официальные лица США ожидали бы на данный момент", - говорится в сообщении.

В то же время Байден заявил журналистам, что надеется на участие Си Цзиньпина в саммите в Дели 9-10 сентября, хотя, судя по многочленным сообщениям СМИ, поездка китайского лидера остается под вопросом.

Официальный представитель МИД КНР заявил накануне, что пока не располагает соответствующей информацией.

Причины возможного отсутствия руководителя КНР не называются, наблюдатели склоняются к мнению, что отказ от поездки в Индию связан с территориальными спорами между двумя странами.

Тем не менее, как отмечает телеканал, глава Белого дома по-прежнему заинтересован в контактах с китайским лидером, которые могут способствовать снижению напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

По словам источников NBC, встреча могла бы состояться в рамках саммита АТЭС в Сан-Франциско в ноябре.

США Джо Байден КНР Си Цзиньпин G20
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