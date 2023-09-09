SpaceX в субботу выведет на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в субботу по московскому времени стартует на орбиту с очередной партией из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщает компания-разработчик SpaceX.

Запуск будет осуществлен с 40-го стартового комплекса американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в пятницу в 19:56 по времени Восточного побережья США (в субботу в 02:56 мск).

Это будет 106-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 37-м с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше пяти тысяч таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4,7 тысяч аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется в седьмой раз, должна будет после отделения совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, находящуюся в Атлантике.