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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией интернет-спутников Starlink

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с очередной партией из 21-го мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в воскресенье в 22:47 по времени Восточного побережья США (в понедельник в 05:47 мск).

Это 105-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 36-йм с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше пяти тысяч таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Почти пять тысяч аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется в десятый раз, должна будет после отделения совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, находящуюся в Атлантике.

SpaceX Falcon 9 Starlink
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