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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Глава администрации президента Абхазии подал в отставку

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Руководитель администрации президента Абхазии Джансух Нанба написал заявление об отставке, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы республики.

"Руководитель администрации президента Джансух Нанба подал заявление об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию 4 сентября", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь главы республики Марианна Квициния.

По ее словам, президент Аслан Бжания пока отставку не принял.

Нанба был назначен главой администрации президента республики в августе 2022 года. Ранее он возглавлял министерство финансов республики.

Ранее во вторник сообщалось, что министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба подал в отставку.

Аслан Бжания Абхазия
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