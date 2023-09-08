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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Выборы президента в непризнанной НКР пройдут в субботу

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Парламент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) в субботу, 9 сентября, выберет нового президента.

Как сообщает пресс-служба парламента, четыре фракции выдвинули на эту должность кандидатуру действующего госминистра Самвела Шахраманяна, одна фракция выдвинула кандидатуру первого министра обороны непризнанной республики Самвела Бабаяна, однако заявка была отклонена в связи с тем, что последний не проживал на территории НКР постоянно на протяжении последних десяти лет.

Выборы президента начнутся в 10:00 по московскому времени на специальном заседании парламента.

45-летний Шахраманян родился в Степанакерте. Был главным судебным приставом НКР, начальником полиции Степанакерта, в 2018-2020 гг. был директором Службы национальной безопасности, секретарем Совета безопасности. Имеет звание генерал-майора.

1 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян представил в парламент заявление о своей отставке. До этого он подписал указ об освобождении от должности госминистра Гургена Нерсисяна и назначении на эту должность Самвела Шахраманяна.

Арутюнян заявил, что "в сложившихся условиях необходимы изменения и гибкость". "Моя биография и отношение к ней Азербайджана сформировали ряд условий, которые создают проблемы в дальнейшем построении действий и ведении гибкой политики. Поражение в войне и последовавшие трудности существенно снизили доверие к властям, президенту", - сказал он.

Он отметил, что не намерен покидать Карабах.

Арутюнян был избран главой Нагорного Карабаха весной 2020 года.

НКР Нагорно-Карабахская Республика
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