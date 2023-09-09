СМИ сообщили о новых лагерях террористов на границе Таджикистана и Афганистана

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Базирующаяся в Афганистане террористическая группировка "Джамаат Ансарулла" (запрещена в России), состоящая из выходцев из Таджикистана, создала новые лагеря в приграничной с Таджикистаном провинции Бадахшан, сообщают в субботу пакистанские СМИ.

"Согласно источникам, группировка боевиков под названием "Джамаат Ансарулла" создала новые лагеря в северо-восточной провинции Афганистана Бадахшан, рядом с провинциальным аэропортом, на окраине города Файзабад (административный центр провинции - ИФ). По данным источников, в этом лагере разместилось от 50 до 60 террористов-смертников", - сообщает издание Pak Afghan Affairs, осуществляющее мониторинг, исследования и анализ ситуации с безопасностью в регионе.

Ранее, 6 сентября, Национальное информационное агентство Таджикистана "Ховар" сообщило о ликвидации трех боевиков этой группировки на приграничной территории с Афганистаном. День спустя боевики пакистанских талибов (группировка "Талибан" признана террористической и запрещена в РФ) пересекли афгано-пакистанскую границу в афганской провинции Нуристан и атаковали два блокпоста пакистанских сил в районе Читрал.

Как говорится в сообщении, "соседние с Афганистаном государства выразили серьезную обеспокоенность по поводу нашедших убежище и действующих в Афганистане многочисленных группировок боевиков, использующих афганскую территорию для экспорта своих операций в регионе".