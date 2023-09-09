Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:34

СМИ сообщили о новых лагерях террористов на границе Таджикистана и Афганистана

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Базирующаяся в Афганистане террористическая группировка "Джамаат Ансарулла" (запрещена в России), состоящая из выходцев из Таджикистана, создала новые лагеря в приграничной с Таджикистаном провинции Бадахшан, сообщают в субботу пакистанские СМИ.

"Согласно источникам, группировка боевиков под названием "Джамаат Ансарулла" создала новые лагеря в северо-восточной провинции Афганистана Бадахшан, рядом с провинциальным аэропортом, на окраине города Файзабад (административный центр провинции - ИФ). По данным источников, в этом лагере разместилось от 50 до 60 террористов-смертников", - сообщает издание Pak Afghan Affairs, осуществляющее мониторинг, исследования и анализ ситуации с безопасностью в регионе.

Ранее, 6 сентября, Национальное информационное агентство Таджикистана "Ховар" сообщило о ликвидации трех боевиков этой группировки на приграничной территории с Афганистаном. День спустя боевики пакистанских талибов (группировка "Талибан" признана террористической и запрещена в РФ) пересекли афгано-пакистанскую границу в афганской провинции Нуристан и атаковали два блокпоста пакистанских сил в районе Читрал.

Как говорится в сообщении, "соседние с Афганистаном государства выразили серьезную обеспокоенность по поводу нашедших убежище и действующих в Афганистане многочисленных группировок боевиков, использующих афганскую территорию для экспорта своих операций в регионе".

Афганистан Таджикистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пашинян обсудил с Шольцем обстановку на армяно-азербайджанской границе

СМИ узнали о попытке Эрдогана убедить лидеров G20 пойти навстречу РФ по "зерновой сделке"

СМИ узнали о попытке Эрдогана убедить лидеров G20 пойти навстречу РФ по "зерновой сделке"

Глава ЕК на саммите G20 призвала Россию допустить вывоз украинского зерна морем

Пашинян заявил Макрону о готовности к переговорам с Алиевым

Пашинян заявил Макрону о готовности к переговорам с Алиевым

Число жертв землетрясения в Марокко превысило 630

Число жертв землетрясения в Марокко превысило 630

Что случилось этой ночью: суббота, 9 сентября

SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink

SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink

Почти 300 человек стали жертвами землетрясения в Марокко

Военно-морские учения НАТО Northern Coasts начнутся на севере Балтики в субботу

Военно-морские учения НАТО Northern Coasts начнутся на севере Балтики в субботу

Специалисты скорректировали орбиту МКС к прибытию корабля "Союз МС-24"

Специалисты скорректировали орбиту МКС к прибытию корабля "Союз МС-24"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });