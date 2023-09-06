Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

ЕС выразил возмущение препятствиями, которые Нигер чинит послу Евросоюза

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) распространил в среду заявление, в котором выражается возмущение ЕС действиями путчистского режима в Нигере в отношении свободы передвижения главы дипмиссии Евросоюза.

"Европейский союз осуждает и сожалеет о препятствиях для свободы передвижения, причиненных европейскому послу в Ниамее во вторник, 5 сентября, когда он направлялся в посольство Франции", - говорится в опубликованном в Брюсселе коммюнике.

По словам представителя ЕВС, посол Европейского союза, согласно Венской конвенции 1961 года, "аккредитован в надлежащей форме, и поэтому он должен иметь возможность выполнять свою миссию в полном соответствии с указанной конвенцией".

В миреВ Нигере путчисты обвинили Макрона в новом вмешательстве в дела НигераЧитать подробнее

Как сообщалось, захватившие власть в Нигере военные проинформировали Францию о том, что "дали указания полицейской службе" приступить "к выдворению" французского посла Сильвена Итте. Глава МИД Франции Катрин Колонна в свою очередь подтвердила позицию Парижа по продолжению присутствия своего посла в Нигере, несмотря на намерения путчистов выдворить из страны французского дипломата.

"Он наш представитель при законных властях Нигера (...), мы не должны подчиняться указаниям министра, не имеющего никакой легитимности", - заявила Колонна в опубликованном в минувшее воскресенье интервью газете Le Monde.

Военный режим Нигера потребовал 25 августа, чтобы французский дипломат покинул страну в течение 48 часов, и объявил Парижу об отзыве агремана послу. Военные 31 августа поручили полиции осуществить высылку дипломата из Нигера. СМИ отмечали наращивание полицейских сил близ посольства Франции в Ниамее.

Часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила 26 июля против главы государства Мохамеда Базума, который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов. Новым лидером был объявлен генерал Абдурахман Тчиани.

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), Евросоюз, Франция, ряд других стран осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.

ЕВС ЕС Нигер Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Блинкен заявил, что США направят еще $1 млрд на помощь Украине

США передадут Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams

США передадут Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams

Спикер парламента Армении не видит напряженности в отношениях с РФ

"Газпром" выразил несогласие с позицией Молдавии по долгу страны за газ

"Газпром" выразил несогласие с позицией Молдавии по долгу страны за газ

Лето 2023 года стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений

Лето 2023 года стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений

Суд ЕС постановил отменить санкции в отношении бывшего CEO Ozon Шульгина

Правительство Китая запретило госслужащим пользоваться iPhone на работе

Правительство Китая запретило госслужащим пользоваться iPhone на работе

США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты

В Кремле настороженно отнеслись к намерению Армении провести учения с США

Не менее семи человек погибли в результате ливней в Болгарии, Турции и Греции

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });