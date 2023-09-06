ЕС выразил возмущение препятствиями, которые Нигер чинит послу Евросоюза

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) распространил в среду заявление, в котором выражается возмущение ЕС действиями путчистского режима в Нигере в отношении свободы передвижения главы дипмиссии Евросоюза.

"Европейский союз осуждает и сожалеет о препятствиях для свободы передвижения, причиненных европейскому послу в Ниамее во вторник, 5 сентября, когда он направлялся в посольство Франции", - говорится в опубликованном в Брюсселе коммюнике.

По словам представителя ЕВС, посол Европейского союза, согласно Венской конвенции 1961 года, "аккредитован в надлежащей форме, и поэтому он должен иметь возможность выполнять свою миссию в полном соответствии с указанной конвенцией".

Как сообщалось, захватившие власть в Нигере военные проинформировали Францию о том, что "дали указания полицейской службе" приступить "к выдворению" французского посла Сильвена Итте. Глава МИД Франции Катрин Колонна в свою очередь подтвердила позицию Парижа по продолжению присутствия своего посла в Нигере, несмотря на намерения путчистов выдворить из страны французского дипломата.

"Он наш представитель при законных властях Нигера (...), мы не должны подчиняться указаниям министра, не имеющего никакой легитимности", - заявила Колонна в опубликованном в минувшее воскресенье интервью газете Le Monde.

Военный режим Нигера потребовал 25 августа, чтобы французский дипломат покинул страну в течение 48 часов, и объявил Парижу об отзыве агремана послу. Военные 31 августа поручили полиции осуществить высылку дипломата из Нигера. СМИ отмечали наращивание полицейских сил близ посольства Франции в Ниамее.

Часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила 26 июля против главы государства Мохамеда Базума, который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов. Новым лидером был объявлен генерал Абдурахман Тчиани.

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), Евросоюз, Франция, ряд других стран осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.