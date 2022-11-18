Экс-президент Молдавии Додон освобожден из-под домашнего ареста

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Бывший президент Молдавии Игорь Додон освобожден из-под домашнего ареста и переведен под подписку о невыезде.

Такое решение приняла в пятницу Высшая судебная палата, которая удовлетворила запрос адвокатов по этому поводу.

"Игорь Додон переведен под судебный контроль, ему запретили выезжать из страны", - сказал адвокат Додона Николай Постурусу.

Додон был задержан 24 мая. Ему предъявили обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса: "Пассивная коррупция", "Получение финансирования политической партией от преступной организации", "Незаконное обогащение" и "Государственная измена". Он находился под домашним арестом с 26 мая.

Додон виновным себя не признает. Дело против себя он называет сфабрикованным и считает, что его оправдают.