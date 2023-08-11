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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

ФРГ может передать Украине ракеты Taurus с сокращенным радиусом действия

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Правительство ФРГ рассматривает возможность передачи Украине авиационных крылатых ракет Taurus при условии, что в них внесут модификации для сокращения радиуса действия, сообщает в пятницу агентство ЭФЭ.

В сообщении отмечается, что, по информации немецких журналистов, в настоящее время представители Минобороны ФРГ проводят совещания с производителями ракет данного типа, чтобы обсудить вопрос, возможно ли перепрограммировать Taurus. Речь идет о внесении таких изменений, которые бы не позволили применять ракеты на дальних дистанциях. В Берлине полагают, что, таким образом, смогут гарантировать, что Киев не будет применять Taurus против объектов на российской территории.

По данным немецких СМИ, в производящей ракеты компании, Taurus Systems полагают, что внести такие модификации технически возможно, однако это займет несколько недель.

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В четверг немецкие СМИ сообщали, что власти ФРГ вскоре могут сделать заявление о передаче Украине авиационных крылатых ракет Taurus с дальностью полета более 500 км.

"Как стало известно из кругов Социал-демократической партии Германии (СДПГ), федеральное правительство хотело бы в скором времени объявить о поставках Украине крылатых ракет Taurus. В настоящий момент офис канцлера ФРГ работает над вопросом с США - важнейшим партнером Германии и самым значимым сторонником Украины", - информировало издание t-online.

По данным t-online, ВВС ФРГ уже дали добро на передачу ракет. В то же время ряд источников в СПДГ подтвердили, что Германия желает направлять Украине новые системы вооружения лишь при координации с США. В связи с этим издание напоминает, что ранее Вашингтон не удовлетворял запросы Украины на поставки тактических баллистических ракет ATACMS.

В настоящий момент бундесвер располагает 600 единицами Taurus, 150 находятся в рабочем состоянии, остальные может вернуть в строй немецкая промышленность. Сколько ракет ФРГ готова отправить Украине, не сообщается.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что поставки ракет Taurus Украине в данный момент не являются приоритетом для Берлина. Он пояснил, что не только Германия колеблется с поставками таких вооружений, и указал на США.

В начале июля канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью ARD в ответ на вопрос, почему Берлин не направляет Украине ракеты Taurus, сказал, что ФРГ не желает передавать Украине вооружения дальнего действия, которые можно было бы использовать для ударов по территории РФ.

Германия Украина Taurus
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