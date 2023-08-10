Берлин может вскоре объявить о поставках Украине крылатых ракет Taurus

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Власти ФРГ вскоре могут сделать заявление о передаче Украине авиационных крылатых ракет Taurus с дальностью полета более 500 км, сообщает в четверг t-online.

"Как стало известно из кругов Социал-демократической партии Германии (СДПГ), федеральное правительство хотело бы в скором времени объявить о поставках Украине крылатых ракет Taurus. В настоящий момент офис канцлера ФРГ работает над вопросом с США - важнейшим партнером Германии и самым значимым сторонником Украины", - информирует издание.

По данным t-online, ВВС ФРГ уже дали добро на передачу ракет. В то же время ряд источников в СПДГ подтвердил, что Германия желает направлять Украине новые системы вооружения лишь при координации с США. В связи с этим издание напоминает, что ранее Вашингтон не удовлетворял запросы Украины на поставки тактических баллистических ракет ATACMS.

В настоящий момент бундесвер располагает 600 единицами Taurus, 150 находятся в рабочем состоянии, остальные может вернуть в строй немецкая промышленность. Сколько ракет ФРГ готова отправить Украине, не сообщается.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что поставки ракет Taurus Украине в данный момент не являются приоритетом для Берлина. Он пояснил, что не только Германия колеблется с поставками таких вооружений, и указал на США.

В начале июля канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью ARD в ответ на вопрос, почему Берлин не направляет Украине ракеты Taurus, сказал, что ФРГ не желает передавать Украине вооружения дальнего действия, которые можно было бы использовать для ударов по территории РФ.