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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Новым командиром МКС станет датский астронавт Могенсен

Новым командиром МКС станет датский астронавт Могенсен
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Астронавт Европейского космического агентства (ESA) датчанин Андреас Могенсен примет обязанности командира Международной космической станцией (МКС) в связи с возвращением на Землю 27 сентября нынешнего командира - космонавта "Роскосмоса" Сергея Прокопьева.

"Следующие 12 дней мы будем на борту вдесятером, пока "Союз МС-23" с Фрэнком (Рубио), Сергеем (Прокопьевым) и Дмитрием (Петелиным) не покинет станцию. В тот же момент официально начнется 70-я долгосрочная экспедиция, и я приму на себя обязанности командира МКС", - написал Могенсен в соцсети X (бывшая Twitter).

Нынешний командир станции Прокопьев прибыл на станцию в рамках миссии корабля "Союз МС-22" 21 сентября прошлого года вместе с космонавтом "Роскосмоса" Дмитрием Петелиным и астронавтом NASA Фрэнком Рубио.

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Их миссия была рассчитана на полгода, однако из-за повреждения радиатора корабля метеороидом в декабре ее продлили еще на полгода. На замену поврежденному кораблю на станцию в беспилотном режиме прибыл корабль "Союз МС-23". Возвращение экипажа на Землю планируется на 27 сентября.

В настоящее время на МКС продолжают работать космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Фрэнк Рубио, Жасмин Могбели, Лорал О'Хара, астронавт ESA Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава.

МКС ESA Андреас Могенсен
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