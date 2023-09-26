Российский космонавт Прокопьев передал командование МКС датчанину Могенсену

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Космонавт "Роскосмоса" Сергей Прокопьев передал руководство Международной космической станцией (МКС) астронавту Европейского космического агентства (ESA) датчанину Андреасу Могенсену, трансляцию церемонии передачи командования ведет NASA.

Прокопьев исполнял обязанности командира с октября прошлого года, ему, в свою очередь, руководство станцией передала астронавт ESA итальянка Саманта Кристофоретти.

"Сегодня мы передаем управление в бразды нового командира, номер экспедиции на станции сменяется на следующую декаду - номер 70. Это здорово! И я хотел бы передать символический ключ новому командиру экспедиции номер 70 Эндрю Могенсену, поздравляю", - сказал Прокопьев.

Российский космонавт передал "ключ от станции" Могенсену, пожелав экипажу штатной работы и счастливого полета.

Прокопьев прибыл на станцию в рамках миссии корабля "Союз МС-22" 21 сентября прошлого года вместе с космонавтом "Роскосмоса" Дмитрием Петелиным и астронавтом NASA Фрэнком Рубио.

Их миссия была рассчитана на полгода, однако из-за повреждения радиатора корабля метеороидом в декабре ее продлили еще на полгода. На замену поврежденному кораблю на станцию в беспилотном режиме прибыл корабль "Союз МС-23". Возвращение экипажа на Землю планируется на 27 сентября.

В настоящее время на МКС продолжают работать космонавты "Роскосмоса" Прокопьев, Дмитрий Петелин, Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Фрэнк Рубио, Жасмин Могбели, Лорал О'Хара, астронавт ESA Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава.