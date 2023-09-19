МИД РФ призвал стороны конфликта в Карабахе остановить кровопролитие

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В Москве озабочены эскалацией в Нагорном Карабахе, призывают стороны остановить кровопролитие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Об этом Захарова заявила на брифинге во вторник в Москве. По ее словам, "поступают сообщения о начале вооруженными силами Баку антитеррористических мероприятий в регионе, и ответных действиях местных армянских вооруженных формирований".

"Российская сторона настоятельно призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие, незамедлительно прекратить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования", - сказала Захарова.

По ее словам, Москва в настоящее время осуществляет контакты по этому вопросу, в том числе с азербайджанской стороной, по их итогам будет сделано соответствующее заявление по линии министерства иностранных дел.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что для урегулирования ситуации все стороны конфликта должны выполнить ранее взятые на себя обязательства, "не провоцировать ситуацию, работать на ее успокоение и урегулирование".