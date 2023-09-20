Минобороны Азербайджана заявило об успешном проведении военной операции в Карабахе

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В министерстве обороны Азербайджана сообщили об уничтожении артиллерийских и зенитно-ракетных установок, станций радиоэлектронной борьбы, военных объектов и боевой техники на стратегически важных высотах в Нагорном Карабахе, распространив соответствующие видеокадры.

"Обезврежены боевые позиции, автомобили военного назначения, артиллерийские и зенитно-ракетные установки, станции радиоэлектронной борьбы и другие средства военного назначения формирований вооруженных сил Армении, - сообщает военное ведомство. - Точными огневыми ударами уничтожаются военные объекты и боевая техника формирований вооруженных сил Армении на стратегически важных высотах".

Министерство обороны Азербайджана во вторник объявило "о проведении в Карабахском регионе антитеррористических мероприятий локального характера".

В среду утром Минобороны Азербайджана заявило, что эти мероприятия продолжаются. "Оперативная ситуация находится под контролем азербайджанских военных", - сказал начальник пресс-службы Минобороны Анар Эйвазов на брифинге в среду.

По его словам, ВС Азербайджана взяли в качестве трофеев шесть автомобилей марки "Урал" с полным боекомплектом к минометам и четыре миномета ВС Армении. Других подробностей о военных действиях он не привел.

В Минобороны Азербайджана также сообщили о перехвате в среду армянского квадрокоптера, который около 10:00 "предпринял попытку осуществить полет над позициями азербайджанской армии в направлении Шушинского района". Он "был обнаружен и посажен специальными техническими средствами", говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее сообщалось, что Азербайджан намерен продолжать операцию в НКР, пока армянские вооруженные формирования не сдадутся, а власти непризнанной НКР сложат с себя полномочия. В свою очередь премьер Армении Никол Пашинян обвинил Баку в намерении вовлечь Армению в военные действия, при этом Ереван настаивает, что армянских военных в Карабахе нет.