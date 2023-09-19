Cекретарь СБ Армении считает, что Россия обязана защищать население Нагорного Карабаха

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Армения не должна вмешиваться в военный конфликт в Нагорном Карабахе, Россия обязана защищать безопасность местного населения непризнанной НКР, считает секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"В соответствии с подписанным главами Армении, России и Азербайджана заявлением от 9 ноября 2020 года, Россия обязана защищать население Нагорного Карабаха, и это обязательство Россия не выполняет", - сказал Григорян в эфире Общественного телевидения Армении.

На вопрос, должна ли Армения вмешаться в конфликт в Нагорном Карабахе, он ответил: "Армения продолжает защищать исключительно суверенную территорию Армении".

"В связи со сложившейся ситуацией в Нагорном Карабахе, в первую очередь, шаги должна предпринять Россия, поскольку она там присутствует "на земле", там есть российские миротворцы, обязанность которых - защищать безопасность населения Нагорного Карабаха", - сказал Григорян.

Он отметил, что Армения должна интенсивно работать с международным сообществом, чтобы оно, как и Россия, выполняли свои обязательства.

"У России в Нагорном Карабахе есть войска и возможности защищать безопасность народа Нагорного Карабаха", - сказал Григорян.