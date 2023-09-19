Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Cекретарь СБ Армении считает, что Россия обязана защищать население Нагорного Карабаха

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Армения не должна вмешиваться в военный конфликт в Нагорном Карабахе, Россия обязана защищать безопасность местного населения непризнанной НКР, считает секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"В соответствии с подписанным главами Армении, России и Азербайджана заявлением от 9 ноября 2020 года, Россия обязана защищать население Нагорного Карабаха, и это обязательство Россия не выполняет", - сказал Григорян в эфире Общественного телевидения Армении.

На вопрос, должна ли Армения вмешаться в конфликт в Нагорном Карабахе, он ответил: "Армения продолжает защищать исключительно суверенную территорию Армении".

"В связи со сложившейся ситуацией в Нагорном Карабахе, в первую очередь, шаги должна предпринять Россия, поскольку она там присутствует "на земле", там есть российские миротворцы, обязанность которых - защищать безопасность населения Нагорного Карабаха", - сказал Григорян.

Он отметил, что Армения должна интенсивно работать с международным сообществом, чтобы оно, как и Россия, выполняли свои обязательства.

"У России в Нагорном Карабахе есть войска и возможности защищать безопасность народа Нагорного Карабаха", - сказал Григорян.

Азербайджан Армения Карабах
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В ходе столкновений у здания правительства Армении пострадали 16 полицейских и 18 демонстрантов

СК Армении сообщает о задержаниях демонстрантов в центре Еревана

Посольство РФ в Ереване заблокировали демонстранты

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Миротворцы РФ эвакуировали из Нагорного Карабаха свыше 1,8 тыс. мирных жителей

Миротворцы РФ эвакуировали из Нагорного Карабаха свыше 1,8 тыс. мирных жителей
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Эрдоган в своем выступлении в ООН назвал Карабах азербайджанской территорией

Эрдоган в своем выступлении в ООН назвал Карабах азербайджанской территорией

Что произошло за день: вторник, 19 сентября

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В НКР сообщили о 25 погибших в результате азербайджанских обстрелов

У здания правительства в Ереване начались стычки демонстрантов с полицией

У здания правительства в Ереване начались стычки демонстрантов с полицией
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Миротворцы РФ в Карабахе фиксируют нарушения режима прекращения огня Азербайджаном

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Степанакерте сообщают о гибели пяти человек в Карабахе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });