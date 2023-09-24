Премьер Армении сказал о выборе между независимостью и судьбой покорной губернии

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Перед Арменией стоит выбор стать независимой страной или чьей-либо губернией, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

"Армения должна быть мирной, развитой, свободной и демократичной страной. Но на этом пути надо подтвердить нашу волю иметь свободное и суверенное государство, и мы идем по этому пути, уважая всех наших коллег, но ожидая такого же уважения в отношении нашего народа, нашего государства, суверенитета и свободы", - сказал Пашинян в воскресном видеообращении.

"Глубинный смысл происходящего с нами в последние годы состоит в следующем: будет Армения суверенной, свободной, демократической страной или испуганной губернией", - заявил премьер.

"Уже почти открыто и прозрачно этот выбор ставится на внутриполитическом поле Армении. И каждый гражданин должен сделать выбор: он участник движения за независимость или губернскую покорность. Я - премьер-министр Армении и руководствуюсь движением за независимость. Будущее Армении зависит от одного человека, и этот человек я, и этот человек ты. Гражданин Армении победит в борьбе за независимость, суверенитет, демократию, счастье и свободу", - заявил Пашинян.