Пашинян заявил о стремлении союзников доказать слабость Армении

Премьер Армении назвал неэффективными системы внешней безопасности, в которые вовлечен Ереван

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Союзники Армении преследуют цель показать уязвимость республики и отсутствии для нее возможности иметь независимое государство, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Армения никогда не отказывалась от союзнических обязательств и не предавала своих союзников. Но анализ ситуации показывает, что системы безопасности и союзники, на которых мы долгое время надеялись, поставили задачу показать нашу уязвимость и невозможность для народа Армении иметь независимое государство", - сказал Пашинян в видеообращении.

"Системы внешней безопасности, в которые вовлечена Армения, неэффективны для защиты безопасности и государственных интересов Армении", - заявил премьер.

"Проявления этой политики мы видели на протяжении последних десятилетий. Мы не согласны с заявлениями и формулировками, ставящими под сомнение независимость Армении. Наши некоторые партнеры, чтобы показать нашу уязвимость в сфере безопасности, прилагают все больше усилий. Теперь они ставят под удар не только внешнюю, но и внутреннюю безопасность и стабильность Армении, нарушая при этом дипломатическую, межгосударственную этику отношений, все нормы корректности, взятые договорами обязательства", - заявил премьер Армении.

"В ответ на эти действия мы призываем наших коллег уважать наше государство и суверенитет и выражаем нашу решительную волю усилить нашу государственность, суверенитет, демократию, внутреннюю и внешнюю безопасность", - сказал Пашинян.

"Мы призываем международное сообщество заявить о решительной поддержке независимости, территориальной целостности, суверенитета и демократии Армении. Мы примем все меры для защиты нашей независимости", - сказал Пашинян.

Он также отметил, что "многочисленные нападения Азербайджана на Нагорный Карабах, незаконное блокирование Лачинского коридора поднимают серьезные вопросы о целях и задачах российского миротворческого контингента".

При этом Пашинян заявил о готовности Еревана принять всех жителей Нагорного Карабаха, если их проживание на этой территории станет невозможным.

Он сказал о необходимости видоизменения и дополнения инструментов внешней и внутренней безопасности страны и сотрудничестве "со всеми партнерами, готовыми на взаимовыгодные шаги".

"В этом ряду мы рассматриваем не только глубинные и всеобъемлющие реформы армии и сил безопасности, но и де-юре фиксирование договоренностей от 6 октября 2022 года в Праге и 14 мая 2023 в Брюсселе, которыми административные границы советской Армении де-юре закрепляются в качестве государственных границ Армении", - сказал Пашинян.

По его словам, в этом ряду Армения рассматривает также ратификацию Римского статута, что не направлено против России или ОДКБ.

Это позволит Армении "пользоваться возможностями МУС (Международного уголовного суда - ИФ) в обеспечении внешней безопасности", - заявил Пашинян.

"Решение о ратификации мы приняли в декабре 2022 года, когда для всех нас стало очевидно, что инструменты ОДКБ и стратегического партнерства Армении и России недостаточны для обеспечения нашей внешней безопасности. Это решение не направлено против ОДКБ и России, а исходит из интересов нашей внешней безопасности, и это решение - наше суверенное право", - сказал он.