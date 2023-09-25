В Польше пообещали помочь Украине нарастить экспорт ее зерна на внешние рынки

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент Польши Анджей Дуда назвал правильным решение сохранить запрет на продажу украинского зерна на польском рынке, но сообщил о намерениях Варшавы нарастить его транзит через Польшу, чтобы помочь Украине и странам, которые нуждаются в этом зерне.

Он сказал об этом телеканалу TVP1. Его слова приводятся в сообщении канцелярии президента.

"Считаю, что это правильное решение, что польское правительство сохранило запрет на продажу украинского зерна на польском рынке. Однако нужно при этом сделать все возможное, чтобы транзит был как можно более большим", - сказал Дуда.

По его словам, в Польше уже подготовлены транзитные коридоры, по которым украинское зерно может проследовать по территории Польши и экспортироваться туда, где оно необходимо.

"Благодаря труду наших фермеров мы обеспечиваем себя самостоятельно. Мы не нуждаемся в зерне из Украины. Их превосходные урожаи (...) почти не дошли до стран, которые действительно в них нуждались", - отметил Дуда.

Комментируя ситуацию с односторонним введением запретов Польшей и некоторыми другими странами ЕС, Еврокомиссия ранее заявила, что в области общей торговой политики у государств-членов ЕС нет полномочий, и принимаемые ими односторонние решения по Украине чреваты юридической процедурой со стороны ЕК.

Польша, где в октябре должны состояться очередные парламентские выборы, является одним из наиболее непримиримых противников поставок на ее рынок агропродукции с Украины, экспортируемой в ЕС беспошлинно. Таким поставкам противятся польские фермеры, поскольку дешевые украинские агротовары сбивают цены на местном рынке.

В похожей ситуации оказались еще 4 восточноевропейских страны, соседствующих с Украиной: Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария. Под давлением этих пяти государств Еврокомиссия в мае ввела запрет на импорт в них ряда украинских агрокультур (пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника), который действовал до 15 сентября.

После снятия ограничений Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты, а Болгария задумалась о квотировании импорта украинского подсолнечника. Польша расширила список запрещенных к импорту украинских продуктов за счет рапсового жмыха и шрота, а также кукурузных отрубей, пшеничной муки и производных товаров. Венгрия довела этот список до 24 товарных позиций.

Украина подала иск во Всемирную торговую организацию, которым обвинила Польшу, Венгрию и Словакию в дискриминационном отношении к украинской агропродукции.