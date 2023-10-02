Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Правительство Молдавии вынесло на обсуждение план присоединения к ЕС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии вынесло на публичные консультации Национальный план вступления Молдавии в Евросоюз. Об этом сообщил министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску.

"Документ представляет собой важный этап европейского пути нашей страны, заменяя все предыдущие шаги (документы) и четко отражая нашу национальную цель: подготовить Молдавию к вступлению в ЕС к 2030 году. План станет основой процесса присоединения, посредством которого будет адаптирован и интегрирован Acquis communautaire в национальное законодательство", - написал Попеску в понедельник в соцсетях.

По его словам, план "будет существенно доработан после процесса оценки, проведенной совместно с Европейской комиссией" (ЕК представит отчет о прогрессе стран-кандидатов в октябре 2023 года).

"Вступление в Европейский союз является главной целью для нашей страны, и участие граждан имеет решающее значение для построения более процветающего будущего в рамках европейского сообщества", - подчеркнул Попеску.

Он сообщил, что с документом можно ознакомиться на сайте МИДЕИ. Предложения и рекомендации по проекту можно направить в МИДЕИ до 12 октября 2023 года.

Молдавия ЕС Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ВБ ухудшил прогноз роста ВВП Китая в 2024 году до 4,4%

Что случилось этой ночью: понедельник, 2 октября

Индексы США не показали единой динамики в пятницу

Индексы США не показали единой динамики в пятницу

Палата представителей США может рассмотреть вопрос о помощи Украине в понедельник

"Роскосмос" примет участие в открытии Международного астронавтического конгресса в Баку

"Роскосмос" примет участие в открытии Международного астронавтического конгресса в Баку

В Ереване заявили о завершении переезда армян из Нагорного Карабаха в Армению

В Ереване заявили о завершении переезда армян из Нагорного Карабаха в Армению

Эрдоган заявил, что террористы не смогут нарушить стабильность в стране

Эрдоган заявил, что террористы не смогут нарушить стабильность в стране

Структуры Минтруда и миграционной службы Азербайджана начали работать в Карабахе

Лидер Нигера заявил, что военные Франции не смогли победить террористов в стране

Лидер Нигера заявил, что военные Франции не смогли победить террористов в стране

Азербайджан объявил бывшего главу непризнанной НКР в международный розыск

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });