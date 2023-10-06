Байден выразил готовность работать с любым новым спикером Палаты представителей

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что постарается сработаться с новым спикером Палаты представителей Конгресса вне зависимости от того, кого именно назначат на эту должность.

"Послушайте, кто бы ни стал спикером палаты, я постараюсь с ним работать. Палата представителей контролирует половину Конгресса, поэтому я буду стараться с ними взаимодействовать", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, может ли он представить совместную работу с республиканцем Джимом Джорданом, если тот станет спикером.

The Hill пишет, что Джордан, давний союзник Дональда Трампа, уже заручился поддержкой экс-президента. Джордан также сомневается по поводу необходимости продолжать помощь Украине. Таким образом, в случае, если он займет пост спикера, Белому дому может стать труднее получить запрошенные для Киева $24 млрд.

Также на пост спикера палаты представителей претендуют лидер республиканского большинства в Палате Стив Скализ. Другие республиканцы, которые могут претендовать на эту должность, пока не объявили официально о своем намерении. Среди них - Кевин Херн.

Недавно сам Трамп выразил готовность ненадолго занять пост спикера Палаты представителей, если это поможет конгрессменам-республиканцам.

"Они (конгрессмены - ИФ) меня спросили, мог бы я ненадолго занять эту должность, ради нашей партии, - до тех пор, пока они не согласуют другую кандидатуру, - заявил он Fox News. - Я готов на это не потому, что хочу такую работу. Просто я сделаю это, если потребуется: в случае, если у них не будет получаться определиться с новым спикером".

Экс-президент подчеркнул, что если действительно станет спикером Палаты представителей, то точно не собирается долго задерживаться на этом посту. "Речь может идти о периоде в 30, 60 или 90 дней", - пояснил он.

Трамп напомнил, что главной его задачей остается подготовка к президентским выборам 2024 года.

Ранее Белый дом призвал республиканцев Палаты представителей быстро избрать нового спикера вместо отстраненного с поста Кевина Маккарти.

Трамп не стал напрямую комментировать отставку Маккарти. В своей соцсети он задался вопросом: "Почему республиканцы всегда воюют между собой, почему они не борются с радикальными левыми демократами, которые разрушают нашу страну?"

3 октября в Палате представителей проголосовали за отставку республиканца Маккарти с поста спикера. Это спровоцировало споры в рядах конгрессменов-республиканцев. Временным спикером назначен республиканец, представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри. Журналисты отмечают, что теперь, вероятно, будет непросто договориться о следующем спикере, поэтому вариант с Трампом действительно может на время решить данную проблему.

До тех пор, пока Палата представителей не изберет спикера, она не может заниматься согласованием бюджета, принимать законы, в том числе по поводу помощи Киеву.