Число жертв палестинских атак в Израиле превысило 400 человек

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Более 400 человек погибли в Израиле во время атак радикальной палестинской группировки ХАМАС, сообщают в воскресенье израильские СМИ.

Среди погибших - мирные жители, военные и сотрудники полиции.

Кроме того, 2 048 человек получили ранения: в частности, 330 человек находятся в тяжелом состоянии, а 20 - в критическом.

Ранее поступали данные о более 350 жертвах.

Накануне из сектора Газа были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из сектора Газа на территорию Израиля. В свою очередь армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" в связи с масштабными атаками ХАМАС, а истребители ВВС Израиля атаковали объекты движения в секторе Газа.