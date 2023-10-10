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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

РФ, КНР и Монголия запустят межгосударственный турмаршрут "Великий чайный путь"

РФ, КНР и Монголия запустят межгосударственный турмаршрут "Великий чайный путь"
Фото: Wolfgang Kaehler/LightRocket via Getty Images

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Россия, Китай и Монголия заключили соглашение о развитии туристического маршрута "Великий чайный путь", к проекту готовы присоединиться 18 российских регионов от Забайкальского края до Санкт-Петербурга, сообщает во вторник пресс-служба Минэкономразвития.

Как поясняют в ведомстве, география маршрута повторяет торговый путь из Китая через Монголию, Сибирь, Урал и Поволжье в Москву и Санкт-Петербург, созданный в 18 веке для экспорта чая. Соглашение о его развитии подписали замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, замминистра культуры и туризма КНР Ду Цзян, замминистра окружающей среды и туризма Монголии Мьягмаржаром Ганбаатар на трехсторонней встрече в китайском Ухане.

"Великий чайный путь" объединит российские регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, а также Москву и Санкт-Петербург. В рамках маршрута планируется развивать, прежде всего, турпродукты в сфере экскурсионного и образовательного туризма. Опорные пункты по маршруту будут включать музеи, где будут показаны экспонаты, связанные с чаеторговлей, гостиницы, места отдыха и развлечений, спа-салоны, торговые предприятия и рестораны.

"Сегодня у нас есть все необходимые ресурсы для обеспечения государственной поддержки проекта "Великий чайный путь", а также создания благоприятных условий для его реализации. Мы активно работаем с органами управления в области транспорта, пограничными и таможенными властями, инвестиционными компаниями. Восемнадцать российских регионов уже направили свои предложения по содержательному наполнению проекта "Великий чайный путь". Они включают достопримечательности, местные туристические маршруты, отели и туроператоров, заинтересованных в реализации проекта", - отметил Вахруков.

Он добавил, что все предложения от регионов проанализируют эксперты Минэкономразвития, и на их основе до конца года будет разработана дорожная карта с набором конкретных мероприятий и проектов по созданию и продвижению маршрута "Великий чайный путь".

Дмитрий Вахруков Китай Монголия Минэкономразвития РФ
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