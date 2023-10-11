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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:10

Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в Афганистане

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6,4 зафиксирован на северо-западе Афганистана, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 03:42 по Москве в среду землетрясения находился в 37 км севернее города Герат, где ранее уже была зафиксирована серия мощных землетрясений.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,3. По ее данным, эпицентр находился в 28 км северо-западнее Герата.

Афганистан РАН
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