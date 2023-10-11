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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:10

Израиль в ночь на среду наносил удары по жилым кварталам сектора Газа

В Газе погибли четыре сотрудника агентства ООН

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Интенсивные авиаудары были нанесены по жилым районам в восточной части сектора Газа, сообщил телеканал CNN со ссылкой на министерство внутренних дел Палестины.

Нападения были нацелены на дома и дороги, мирных жителей, и привели к "ранениям среди граждан", говорится в заявлении министерства.

Армия обороны Израиля сообщила в ночь на среду что десятки истребителей атаковали более 200 целей по всему району Эль-Фуркан", который "является гнездом террора организации ХАМАС, и из него ведутся многочисленные действия против Израиля".

Официальные лица Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявили во вторник, что четверо его сотрудников погибли в результате авиаударов Израиля по Газе, сообщает CNN, ссылаясь на интервью новостям ООН директора по коммуникациям БАПОР Джульетт Тома.

По ее словам, по меньшей мере 14 из их объектов в Газе были повреждены прямо или косвенно.

Чиновник отметила, что агентство не может доставить какую-либо помощь в сектор Газа с субботы.

В то же время, как сообщают арабские СМИ, число погибших в Газе по состоянию на утро среды превысило 900 человек, в Израиле - 1,2 тыс. человек.

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Хроника 07 – 11 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Газа ООН газ ХАМАС
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