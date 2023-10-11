Повышение температуры зафиксировано на горящей шахте "Казахстанская"

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Карагандинской области, на угольной шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау", где с 17 августа продолжается пожар, отмечено повышение температуры в ходе работ по локализации возгорания, находящиеся в шахте рабочие подняты на поверхность, сообщила пресс-служба "АрселорМиталл Темиртау".

"11 октября 2023 года на шахте "Казахстанская" проводились работы по возведению перемычек по локализации пожара, произошедшего 17.08.2023. В связи с повышением температуры введен план ликвидации. На поверхность выехали все работники шахты, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

17 августа в шахте в выработке угольного уклона Д6 (горизонт - 170 м) загорелась конвейерная лента. На момент начала пожара в шахте находились 227 человек, из которых 222 были эвакуированы. Пострадали 13 человек, 5 человек погибли.

18 сентября глава МЧС Казахстана Сырым Шарипханов сообщил, что принято решение изолировать аварийный участок, для ограничения доступа кислорода возводятся 25 специализированных сооружений.

Правительственная комиссия Казахстана установила, что в аварии на шахте виноват работодатель.

Шахта "Казахстанская" сдана в эксплуатацию в 1969 году. Здесь ведется добыча угля марок КЖ (коксовый жирный), 1К (первый коксовый).

АО "АрселорМиттал Темиртау" входит в состав международного сталелитейного концерна ArcelorMittal, владеет в Казахстане 15 угольными шахтами и железорудными рудниками. ЧП, сопровождавшиеся в том числе гибелью людей, на объектах комбината случались неоднократно. После очередной аварии правительство Казахстана в конце 2022 года обязало "АрселорМиттал Темиртау" ежегодно выделять дополнительные инвестиции на модернизацию угольного производства и дегазацию угольных пластов в общем объеме 187 млрд тенге.