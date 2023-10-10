Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

В Израиле заявляют, что территория страны подверглась обстрелу со стороны Сирии

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля зафиксировала пуски ракет по израильской территории из Сирии, сообщает газета "Гаарец" со ссылкой на военное командование.

Ракеты взорвались вдали от населенных пунктов, пострадавших нет.

Израильские СМИ отмечают, что военные в ответ на этот обстрел открыли артиллерийский огонь по районам в Сирии, из которых запускали ракеты.

Ранее во вторник территорию Израиля обстреливали ракетами и с территории Ливана.

Это происходит на фоне операций израильской армии против радикальных палестинских группировок из сектора Газа.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Затем группы палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию и сумели на короткое время взять под контроль ряд населенных пунктов и даже - военных баз. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

Израиль Ливан Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

В Белом доме заявили, что не имели данных о готовящейся атаке ХАМАС на Израиль

Обострение палестино-израильского конфликта

Байден сообщил о гибели 14 американцев от рук ХАМАС

Обострение палестино-израильского конфликта

Байден предостерег страны и группировки Ближнего Востока от нападений на Израиль

Байден предостерег страны и группировки Ближнего Востока от нападений на Израиль

Nike остался любимым брендом одежды подростков в США

Nike остался любимым брендом одежды подростков в США

В Абхазии не исключили присоединения к Союзу России и Белоруссии

В Абхазии не исключили присоединения к Союзу России и Белоруссии

Финские пограничники обнаружили место утечки из газопровода Balticconnector

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Пашинян выступил против перевода российских миротворцев в Армению

Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху сформирует чрезвычайное правительство с участием оппозиции

Нетаньяху сформирует чрезвычайное правительство с участием оппозиции
Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ сообщил, что убит министр экономики ХАМАС

ЦАХАЛ сообщил, что убит министр экономики ХАМАС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });