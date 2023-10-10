В Израиле заявляют, что территория страны подверглась обстрелу со стороны Сирии

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля зафиксировала пуски ракет по израильской территории из Сирии, сообщает газета "Гаарец" со ссылкой на военное командование.

Ракеты взорвались вдали от населенных пунктов, пострадавших нет.

Израильские СМИ отмечают, что военные в ответ на этот обстрел открыли артиллерийский огонь по районам в Сирии, из которых запускали ракеты.

Ранее во вторник территорию Израиля обстреливали ракетами и с территории Ливана.

Это происходит на фоне операций израильской армии против радикальных палестинских группировок из сектора Газа.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Затем группы палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию и сумели на короткое время взять под контроль ряд населенных пунктов и даже - военных баз. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.