Минюст признал иноагентом правозащитницу Ольгу Романову

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Минюст РФ обновил список иностранных агентов, добавив в него 12 граждан. Статус иностранного агента присвоен бывшему вице-президенту "Газпромбанка" Игорю Волобуеву, журналистам Айдеру Муждабаеву, Ольге Романовой, Елене Малаховской и соратнику Алексея Навального Евгению Доможирову, сообщает в пятницу сайт ведомства.

Также иноагентами объявлены экономист Владислав Жуковский, бывший координатор штаба Навального в Тамбове (штабы Навального признаны экстремистскими и запрещены) Диана Рудакова, блогер Андрей Рудой, журналист Сергей Ковальченко, а также активисты Виталий Вотановский, Анвар Курманакаев и Андрей Сидельников.

В сообщении говорится, что десять из них в настоящее время проживают за рубежом.

Романовой вменяется участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространение "недостоверной информации о принимаемых органами власти РФ решениях и проводимой ими политике", получение поддержки со стороны иностранного источника.

Ведомство отмечает, что Волобуев "открыто выступал в поддержку властей Украины, негативно высказывался в отношении специальной военной операции, вступил в подразделение Вооруженных сил Украины."

Минюст сообщает, что Муждабаев выступал в поддержку властей Украины, в том числе собирал денежные средства для Вооруженных сил Украины, "осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа РФ", "распространял недостоверные сведения о действиях государственных органов Российской Федерации, проводимой ими политике и принимаемых ими решениях." В вину также вменяются негативные высказывания в отношении органов государственной власти РФ, ее граждан.

Остальные физлица из обновленного списка, как отмечается, совершали действия, направленные на формирование негативного образа РФ и Вооруженных Сил РФ, негативно высказывались в отношении специальной военной операции, РФ или ее граждан, или же участвовали в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов.