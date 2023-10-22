Нетаньяху не знает, будет ли "Хезболла" воевать против Израиля

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пока неясно, собирается ли группировка "Хезболла" начинать полномасштабную войну против его страны.

"Сейчас не могу вам сказать, решит ли "Хезболла" присоединиться к войне", - сказал он, обращаясь к бойцам военного спецназа. Выдержки из выступления приводят израильские СМИ.

В случае начала масштабных боевых действий против "Хезболлы", Израиль, по словам Нетаньяху, будет наносить "невообразимо мощные удары" по Ливану.

Ранее в воскресенье министр экономики и промышленности Израиля Нир Баркат заявил, что израильские военные в случае полномасштабных боевых действий против ливанской группировки "Хезболла" будут наносить удары и по поддерживающему ее Ирану.

Накануне глава израильского Минобороны Йоав Галлант сообщал, что, по его данным, движение "Хезболла" приняло решение вступить в конфликт против Израиля. "Хезболла" решила участвовать в боях, мы заставляем ее платить за это высокую цену", - сказал он на военной базе "Биранит" возле ливанской границы.