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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:08

Молдавия отказала в аккредитации наблюдателям РФ из миссии ОБСЕ на местных выборах

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - ЦИК Молдавии без указания причин отказал в аккредитации нескольким российским наблюдателям в составе мониторинговой миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ) на предстоящих выборах в местные органы власти, сообщило в среду постоянное представительство РФ при ОБСЕ.

"По мере приближения местных выборов в Молдавии 5 ноября руководство этого государства-участника ОБСЕ наращивает количество политизированных авантюр с откровенно антироссийской подоплекой. На этот раз речь идет об отказе ЦИК страны без указания причин аккредитовать ряд российских краткосрочных наблюдателей в составе мониторинговой миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека", - говорится в заявлении дипмиссии.

"Требуем от властей Молдавии вернуться к добросовестному выполнению своих обязательств в электоральной сфере, а руководство БДИПЧ – принять срочные меры для выправления ситуации", - заявили в российском постпредстве.

Выборы в местные органы власти Молдавии состоятся 5 ноября. Для наблюдения за ними и оценкой соответствия международным обязательствам в Молдавию прибыла делегация БДИПЧ ОБСЕ во главе с Кориен Йонкер.

ЦИК Молдавии аккредитовал для мониторинга процесса голосования около 400 международных наблюдателей, в том числе 93 от 17 дипломатических миссий в стране, 30 – от 13 иностранных избирательных органов, два от международных ассоциаций, 235 – от БДИПЧ ОБСЕ.

В ходе выборов 5 ноября гражданам Молдавии предстоит избрать 898 мэров населенных пунктов, в том числе мэра Кишинева, и 11 058 советников (депутатов местных советов) разного уровня.

Молдавия ОБСЕ БДИПЧ РФ
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