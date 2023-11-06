Мэр Кишинева, по предварительным данным, победил в первом туре выборов

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В ходе всеобщих выборов в местные органы власти Молдавии действующий мэр Кишинева Ион Чебан одержал победу в первом туре, сохранив свой мандат, свидетельствуют предварительные данные местных выборов. Они были обнародованы в понедельник утром Центральной избирательной комиссией.

Данные еще не утверждены официально, но включают итоги на всех избирательных участках.

В Кишиневе после обработки протоколов со всех 305 участков Чебан набрал 50,62% голосов. Он баллотировался от созданной им партии MAN (Движение "Национальная альтернатива"). Кандидат от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS), депутат парламента Лилиан Карп занял второе место, набрав 28,23%. На пост мэра Кишинева баллотировались 28 кандидатов.

Партии MAN и PAS также получили больше других мандатов в муниципальном совете - по 20 мандатов из 51. Остальные мандаты распределись еще между четырьмя партиями. При этом большинство в Совете будет очень сложно создать, так как партии имеют большие разногласия.

Во втором по величине городе республики Бельцы будет второй тур выборов. За мандат будут бороться кандидат от "Нашей партии" Александр Петков и независимый кандидат Арина Коршикова, которая близка к беглому олигарху Илану Шору.

В целом по стране правящая партия PAS заняла первое место по числу мэров и советников в городах и селах Молдавии.

В воскресенье в Молдавии состоялись всеобщие выборы в местные органы власти. В ходе выборов предстояло избрать 898 мэров и 11 058 советников местных советов, в том числе 9 972 сельских (общинных), городских и 1 086 районных и муниципальных советников. В выборах приняли участие 41,41% избирателей, в Кишиневе - 40,96%. Для признания выборов действительными достаточно участие 25% избирателей в каждом населенном пункте. В восьми населенных селах выборы признаны не состоявшимися.

Наблюдатели отмечают, что завершившаяся избирательная кампания была самой некорректной с точки зрения непрозрачного финансирования и многочисленных случаев подкупа избирателей, а также вмешательства в выборы. По этой причине за неделю до выборов Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям (НКЧС) приостановила вещание шести телевизионных каналов и заблокировала 31 портал. А 3 ноября НКЧС сняла с выборов партию "Шанс", которая финансировалась Шором (она 19 июня была объявленной неконституционной). Таким образом, 652 кандидата от партии "Шор" были исключены из гонки в последний день избирательной кампании.