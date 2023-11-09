РФ готова в январе начать опытную эксплуатацию строящейся станции "Восток" в Антарктиде

Фото: Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Строящийся в Антарктиде новый зимовочный комплекс "Восток" находится в высокой степени готовности, заявил глава министерства природных ресурсов и экологии Александр Козлов в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

"Третий строительный сезон "Востока" стартовал в ноябре. 176 строителей уже прибыли в Антарктиду. Они возведут два оставшихся модуля. Это не основные помещения, они нужны для хранения запасов топлива и дубликатов оборудования. То есть, комплекс уже находится в высокой степени готовности, научный и технический персонал может в нём непрерывно жить и работать. Мы планируем, что в этом году 6 человек из Института Арктики и Антарктики и 30 техников останутся там работать и будут запускать "Восток" в опытную эксплуатацию, чтобы протестировать все системы в работе. В конце января будем там вместе с директором нашего антарктического и арктического института и руководителем компании "НОВАТЭК", которая софинансировала проект. Готовы организовать телемост", - сказал он.

Также министр отметил, что для ускорения доставки строителей и оборудования в предыдущем строительном сезоне на станции "Прогресс" был дооборудован аэродром для принятия грузовых самолётов типа Ил-76: "Время полёта из Санкт-Петербурга - всего 72 часа. А морем - 45 дней. Аэродром, к слову, может стать площадкой для международных транспортных авиаперевозок. Рядом находятся станции Китая, Индии и Австралии".

Новый комплекс "Восток" строится в нескольких сотнях метров от действующей устаревшей станции, основанной в 1957 году. В модулях расположатся лаборатории с научно-исследовательским оборудованием, медблок с возможностью проведения полостных операций, жилые комнаты, помещения для отдыха, основной и резервный энергоблоки. Общая площадь - более 3 тыс. кв. метров. В сезон здесь одновременно смогут жить и работать 35 человек: 20 учёных и 15 технических работников.

Ввод зимовочного комплекса в эксплуатацию запланирован на начало 2025 года.