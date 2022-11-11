Новый российский аэродром в Антарктиде начал принимать первые самолеты

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Снежно-ледовый аэродром для приема тяжелых самолетов, заработавший на антарктической станции Прогресс, назвали "Зенит" - в честь футбольного клуба из Петербурга, сообщается в телеграм-канале Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

По информации учреждения, аэродром, принимающий тяжелые транспортные воздушные суда, начал работу в ноябре.

Первый авиарейс самолета Ил-76 авиакомпании "Волга-Днепр" по маршруту Кейптаун - Прогресс состоялся 7 ноября. "Самолет преодолел расстояние 5,3 тыс. км за 6,5 часов и благополучно приземлился в условиях ограниченной видимости благодаря профессионализму пилотов", - сообщила пресс-служба института.

Воздушное судно доставило в Антарктиду 82 пассажира и свыше 6,5 тонн грузов, необходимых для строительства нового зимовочного комплекса станции Восток.

Строительством на станции взлетно-посадочной полосы для транспортных самолетов занимались специалисты компании "Запсибгазпром". Ее протяженность составляет 3 тыс. метров, ширина - 100 метров. Аэродром может принимать тяжелые воздушные суда типа Ил-76, а также самолеты малой авиации.

В этом сезоне, по данным ААНИИ, запланировано четыре рейса Кейптаун - Прогресс - Кейптаун по доставке строителей нового зимовочного комплекса Восток.

В институте отметили, что в 2012 году на станции Прогресс была запущена взлетно-посадочная полоса для приема малой авиации и обеспечения перелетов между станциями, доставки небольших грузов и участников сезонных работ.

Помимо аэродрома на станции Прогресс, в Антарктиде есть международный ледовый аэродром на станции Новолазаревская. Его сезонная посадочная площадка начала работу 26 октября. Авиационный центр обеспечивает прием и посадку международных авиарейсов для доставки и вывоза российских и зарубежных участников сезонных работ.

Прогресс - самая молодая российская антарктическая станция, основана 1 апреля 1988 года. Она находится на восточном берегу залива Прюдс в оазисе Холмы Ларсеманн на Земле Принцессы Елизаветы. По информации на сайте ААНИИ, Прогресс является столицей Российской антарктической экспедиции и служит базой транспортных внутриконтинентальных операций.

Новолазаревская - российская антарктическая станция, основанная 18 января 1961 года. Она расположена в Оазисе Ширмахера на Земле Королевы Мод примерно в 80 км от моря Лазарева. Станция является центром авиационного обеспечения по международной корпоративной авиапрограмме DROMLAN, в которой участвуют 11 стран, в том числе Россия. Взлетно-посадочная полоса, находящаяся к юго-западу от станции, является одним из самых крупных транспортных узлов в Антарктиде.