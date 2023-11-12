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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Три человека стали жертвами столкновения грузовика и поезда в Иркутской области

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Грузовик и пассажирский поезд столкнулись на железнодорожном переезде между станциями Янталь и Лена Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал РЖД) в Иркутской области, сообщает пресс-служба ВСЖД.

"Погибли оба члена локомотивной бригады: машинист и помощник, а также водитель автомобиля", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, грузовой автомобиль выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №91 "Северобайкальск - Москва".

Для устранения последствий аварии на место был направлен восстановительный поезд.

В результате ДТП на железнодорожном переезде участка Янталь - Лена задерживаются пассажирские поезда №347 "Северобайкальск - Барнаул" (задержка составляет 1 час 30 минут) и поезд №91 "Северобайкальск - Москва" (задержка - 4 часа).

Иркутская область Восточно-Сибирская железная дорога
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