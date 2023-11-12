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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Самолет ВВС США потерпел крушение в Средиземном море

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Американский военный самолет упал в восточной части Средиземного моря во время тренировочного полета, сообщает европейское командование ВС США.

"Причины инцидента на тренировке в настоящее время выясняются. Однако можно однозначно сказать, что вылет самолета был чисто тренировочным и никаких признаков враждебной активности нет", - подчеркивается в релизе.

Командование уточнило, что крушение произошло вечером 10 ноября.

"Из уважения к пострадавшим семьям в настоящее время мы не будем разглашать дополнительную информацию о задействованном персонале", - добавили военные.

США Средиземное море
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