Самолет ВВС США потерпел крушение в Средиземном море

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Американский военный самолет упал в восточной части Средиземного моря во время тренировочного полета, сообщает европейское командование ВС США.

"Причины инцидента на тренировке в настоящее время выясняются. Однако можно однозначно сказать, что вылет самолета был чисто тренировочным и никаких признаков враждебной активности нет", - подчеркивается в релизе.

Командование уточнило, что крушение произошло вечером 10 ноября.

"Из уважения к пострадавшим семьям в настоящее время мы не будем разглашать дополнительную информацию о задействованном персонале", - добавили военные.