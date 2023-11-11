Польские националисты на манифестации призвали к выходу из ЕС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Десятки тысяч людей вышли на марш, организованный польскими националистическими группами в Варшаве по случаю дня независимости Польши, сообщает в субботу Associated Press (AP).

Участники марша прошли от центра города к национальному стадиону. Многие призывали к так называемому "Полекситу" - выходу Польши из ЕС, отмечает агентство.

"По словам мэра Варшавы Рафала Тшасковского, в этом году мероприятие посетило около 40 тыс. человек, прошло оно мирно", - передает AP.

Среди участников марша, как пишет агентство, выделялись футбольные болельщики, которые держали в руках транспаранты с ультраправыми лозунгами. Некоторые из них также принесли на акцию флаги ЕС и растоптали их.

Правящая партия "Право и справедливость", которая поддерживала проведение марша в предыдущие годы, в этот раз организовала собственные, отдельные, празднования в честь дня независимости Польши.

По результатам парламентских выборов, прошедших в Польше 15 октября, правящая партия "Право и справедливость" набрала 35,4% голосов, а "Гражданская коалиция" - 30,7%, однако вместе с оппозиционными "Третьим путем" (14,4%) и "Новыми Левыми" (8,6%) она получает большинство в парламенте.

Отношения Варшавы с руководящими институтами ЕС резко ухудшились после того, как "Право и справедливость" пришла к власти из-за предполагаемого отступления Варшавы от принципов демократии.

Праздник Дня независимости связан с восстановлением национального суверенитета Польши в 1918 году, в конце Первой мировой войны.