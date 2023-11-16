Суджанский район Курской области обстрелян ВСУ

Пострадавших нет

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле с украинской стороны территории Суджанского района.

"Со стороны Украины реактивными снарядами обстрелян Суджанский район. Прилёты зафиксированы вблизи села Мартыновка. К счастью, пострадавших нет. Для уточнения информации о разрушениях проводится подомовой обход", - написал глава региона в телеграм-канале в четверг.

Старовойт добавил, что в населенных пунктах Мартыновка, Черкасское Поречное и Казачья Локня отсутствует электроснабжение, специалисты скоро приступят к его восстановлению.