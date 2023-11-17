В сосуществование с Израилем после войны не верят 90% палестинцев

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В шансы на мирное сосуществование с Израилем после войны не верят 90% палестинцев, 98% говорят, что никогда не забудут и не простят то, что делает Израиль, теракты 7 октября одобряют 59%, показал опрос, который "Арабский мир исследований и развития" (AWRAD) провел в секторе Газа и на Западном берегу Иордана.

Социологи с 31 октября по 7 ноября опросили 668 палестинцев в обоих регионах, в том числе в лагерях беженцев на юге сектора Газа. В выборку попали представители всех социальных групп.

Как показал опрос, 59% респондентов полностью поддержали нападение террористов ХАМАС на Израиль 7 октября. При этом поддержка нападения на Израиль среди жителей Западного берега реки Иордан оказалась выше (68%), чем в секторе Газа (47%). 85% опрошенных считают теракты ответом на историческую и современную несправедливость в отношении палестинцев, 65% считают, что последовавшие действия Израиля являются войной против всех палестинцев и 18% полагают, что Израиль воюет только с ХАМАС.

90% опрошенных считают, что шансов на сосуществование между Израилем и палестинцами после войны нет, а 68% ответили, что все менее готовы поддержать план создания двух государств. 98% респондентов заявили, что никогда не забудут и никогда не простят того, что сделал и продолжает делать Израиль.

100% жителей сектора Газа полагают, что в анклаве безопасного места для них нет.

75% опрошенных верят, что в начавшейся войне победят палестинцы, 79% верят, что после войны из израильских тюрем будут выпущены все палестинские заключенные, 37% полагают, что война завершится мирным договором с Израилем, 31% верят, что война будет долгой. 40% респондентов считают, что после войны в отношениях с Израилем и между палестинскими регионами восстановится прежний расклад, 20% опасаются, что после войны Израиль ужесточит ограничения против палестинских территорий и активизирует строительство поселений на них, 22% ожидают, что в Газу вернется Палестинская национальная администрация, которую раньше вытеснил ХАМАС, 75% высказались в поддержку формирования правительства национального единства, и только 14% хотят, чтобы единое правительство возглавлял ХАМАС.

Из региональных и международных игроков опрошенные чаще всего одобряют действия террористических группировок ХАМАС, "Бригады мучеников Аль-Аксы", "Исламского джихада", "Бригад Аль-Кассама" и 0% одобряют действия США и Израиля. Из иностранных игроков в сложившейся ситуации наиболее позитивно оцениваются Россия, Китай, Турция, Иран, Международный комитет Красного Креста, "Хезболла" и арабские СМИ.