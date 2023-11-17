Получившим увечья на военной службе инвалидам отменят переосвидетельствование

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Гражданам с инвалидностью, которые получили тяжелые травмы во время военной службы, не нужно будет ежегодно проходить переосвидетельствование; инвалидность будет назначена им бессрочно.

Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на сайте нормативно-правовых актов.

"При первичном признании гражданина инвалидом группа инвалидности без указания срока переосвидетельствования устанавливается гражданам, имеющим дефекты и деформации (...) вследствие военной травмы, если увечье получено при исполнении обязанностей военной службы или вследствие увечья, полученного в связи с исполнением обязанности по контракту о пребывании в добровольческом формировании", - сказано в документе.