В Кремле сообщили, что решения о том, кто возглавит Большой театр, пока нет

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Решения о том, кто возглавит Большой театр, пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в пятницу Песков отметил, что назначением главы Большого театра президент РФ не занимается, хотя добавил, что о теме "управления системой Больших театров речь заходила на разных совещаниях", в том числе, с участием президента. "Но пока решений никаких нет", - сказал он.

Этот вопрос находится в компетенции правительства, подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также отрицательно ответил на вопрос о том, общался ли Путин "на полях" прошедшего в Санкт-Петербурге культурного форума с Валерием Гергиевым или Владимиром Уриным.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Большой театр может возглавить руководитель Мариинского театра Гергиев.

Урин возглавил Большой театр в июле 2013 года, сменив на этом посту Анатолия Иксанова. Решением правительства РФ его контракт неоднократно продлевался, его полномочия должны закончится в 2027 году. До назначения в Большой театр Урин руководил Музыкальным театром им. К.Станиславского и В.Немировича-Данченко - с 1995 года.

Гергиев стал главой Мариинского театра в 1988 году после ухода дирижера Юрия Темирканова в Санкт-Петербургскую академическую филармонию им. Д.Шостаковича, став художественным руководителем и главным дирижером. Он также является генеральным директором театра.