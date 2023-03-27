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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:33

Американский авианосец Nimitz примет участие в совместных военных учениях с Южной Кореей

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Американский авианосец Nimitz проведет учения в водах к югу от Корейского полуострова в понедельник, сообщает министерство обороны Южной Кореи.

По данным военного ведомства, ударная группа авианосца Nimitz будет тренироваться вместе с основными южнокорейскими военными кораблями. Отмечается, что эсминец Sejong the Great ВМС Южной Кореи, оснащенный боевой системой Aegis, и эсминец Choe Yeong будут задействованы для проведения учений в международных водах к югу от острова Чеджу.

На следующий день авианосец Nimitz совершит заход в южнокорейский порт Пусан, добавили в министерстве.

В прошлом году США направляли на учения с Южной Кореей и Японией авианосец Ronald Reagan.

США Южная Корея Nimitz
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