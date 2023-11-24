Что случилось этой ночью: пятница, 24 ноября

Ликвидация командующего ВМС ХАМАС, встреча глав МИД Южной Кореи, Японии и КНР, утверждены квоты на вывоз удобрений из РФ

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Армия обороны Израиля заявила о ликвидации командующего военно-морскими силами ХАМАС в Хан-Юнисе в секторе Газа. Израильские военные уточнили, что Амар Абу Джалал был старшим оперативником ВМС группировки и "участвовал в руководстве несколькими террористическими атаками на море, которые были предотвращены ЦАХАЛ".

- Главы МИД Южной Кореи, Японии и Китая обсудят подготовку к трехстороннему саммиту. Отмечается, что переговоры пройдут на фоне роста напряженности после успешного запуска во вторник северокорейского военного разведывательного спутника.

- Правительство РФ утвердило квоты на вывоз удобрений до конца мая 2024 года. Общий объем экспортной квоты составит 16,95 млн тонн, в том числе на азотные удобрения (карбамид, карбамидо-аммиачную смесь, аммиачную селитру) придется 9,81 млн тонн, на сложные – 7,14 млн тонн.

- ХАМАС освободит 23 граждан Таиланда, удерживаемых в Газе, без каких-либо условий. Договоренность между палестинским движением и тайскими властями достигнута при посредничестве Ирана, пишет Times of Israel.

- Не менее 27 человек погибли после израильского удара по школе в Газе. По данным телеканала Al Arabiya, под обстрел попала управляемая ООН школа в лагере палестинских беженцев в Джабалии.

- Теплая и снежная погода сохранится в Москве до понедельника. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, продолжающийся с четверга снегопад приведет к тому, что к концу дня пятницы высота снежного покрова в столице достигнет 5-10 см.