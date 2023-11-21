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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Сенаторы призвали Байдена сотрудничать с Израилем для доставки гумпомощи в Газу

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Группа сенаторов-демократов призвала президента США Джо Байдена сотрудничать с Израилем для обеспечения бесперебойных поставок гуманитарной помощи в сектор Газа и защиты гражданского населения анклава, сообщает Hill.

В письме законодателей также говорится о необходимости открыть пограничный пункт пропуска "Керем-Шалом" между Израилем и Газой, "чтобы облегчить надлежащий досмотр и доставку большего количества помощи". Они подчеркнули, что повторное открытие "Керем-Шалома" должно войти в план гуманитарной поддержки.

Кроме того, конгрессмены попросили предоставить больным и раненным гражданским лицам как доступ к оперативной медицинской помощи внутри Газы, так и возможность эвакуации из сектора.

"Мы обеспокоены тем, что нынешняя траектория развития конфликта еще больше отдаляет нас от наших общих целей по прекращению угрозы ХАМАС и отстранению его от власти в Газе, возвращению заложников домой и достижению устойчивого мира в регионе посредством решения о двух государствах", - заявили они.

По их мнению, израильско-палестинский конфликт не может быть решен только силой.

"Сохранение и уважение жизни невинных людей является как морально правильным, так и наилучшей надеждой на долгосрочную стратегию достижения безопасности, стабильности и мира в регионе", - добавили сенаторы.

США сенат Джо Байден Израиль сектор Газа
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