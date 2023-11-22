Самолет США нанес удар по бойцам военизированного формирования в Ираке

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Американский военный самолет нанес удар по группе бойцов военизированного формирования в Ираке, сообщает Центральное командование ВС США.

"21 ноября самолет AC-130 атаковал людей, ответственных за обстрел военных США и наших союзников, находившихся на авиабазе Айн аль-Асад в Ираке", - говорится в сообщении командования в соцсетях. По его данным, американский удар "привел к потерям в рядах неприятеля".

В последние недели проиранские военизированные формирования в Ираке периодически ведут обстрелы баз, на которых находятся американские военные. Такое обострение произошло на фоне израильской военной операции в секторе Газа.