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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Самолет США нанес удар по бойцам военизированного формирования в Ираке

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Американский военный самолет нанес удар по группе бойцов военизированного формирования в Ираке, сообщает Центральное командование ВС США.

"21 ноября самолет AC-130 атаковал людей, ответственных за обстрел военных США и наших союзников, находившихся на авиабазе Айн аль-Асад в Ираке", - говорится в сообщении командования в соцсетях. По его данным, американский удар "привел к потерям в рядах неприятеля".

В последние недели проиранские военизированные формирования в Ираке периодически ведут обстрелы баз, на которых находятся американские военные. Такое обострение произошло на фоне израильской военной операции в секторе Газа.

США Ирак Газа
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