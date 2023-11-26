Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 ноября

Отражение атаки беспилотников на Москву, обмен пленными между Израилем и ХАМАС, ДТП на востоке Москвы

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников, летевших на Москву. "Пострадавших и серьезных разрушений предварительно нет", - уточнил мэр столицы. По данным Минобороны РФ, дежурные средства ПВО уничтожили 20 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

- Освобожденные ХАМАС заложники прибыли в Израиль. Палестинская группировка освободила 17 человек: 13 израильтян и четырех граждан других стран. Израильские власти в ночь на воскресенье выпустили на свободу 39 палестинских заключенных.

- Автомобиль BMW сбил троих пешеходов на востоке Москвы. В столичной прокуратуре уточнили, что девушка-водитель не справилась с управлением и выехала на тротуар. В результате ДТП две женщины и мужчина были госпитализированы.

- В Москву прибыли 105 россиян и палестинцев, эвакуированных из Газы. "Всего из сектора Газа удалось вывести и доставить в Москву спецрейсами МЧС из Каира уже 762 из около 950 обратившихся за помощью в эвакуации", - сообщили в МИД РФ.

- В Минобороны РФ сообщили о выходе на орбиту спутника, запущенного с Плесецка. Военные заявили, что с объектом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы аппарата функционируют в штатном режиме.