В Москву прибыли 105 россиян и палестинцев, эвакуированных из Газы

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - МИД РФ сообщил, что в субботу в Москву прибыла очередная группа эвакуированных из сектора Газа россиян и палестинцев (членов семей) - 105 человек.

"Всего из сектора Газа удалось вывести и доставить в Москву спецрейсами МЧС из Каира уже 762 из около 950 обратившихся за помощью в эвакуации", - говорится в сообщении МИД РФ.

В нем отмечается, что эвакуационные мероприятия продолжаются.

"Дипмиссии России в Каире, Тель-Авиве и Рамалле, профильные подразделения МИД, МЧС и других ведомств предпринимают усилия с целью скорейшего безопасного вывода россиян и членов их семей из зоны конфликта", - говорится в сообщении.