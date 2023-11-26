Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников, летевших на Москву

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Средствами противовоздушной обороны в ночь на воскресенье была отражена массовая атака украинских беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня ночью предпринята попытка массовой атаки беспилотников. На данный момент силами ПВО сбиты БПЛА в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе, летевшие на Москву. Также ПВО удалось перехватить и уничтожить несколько БПЛА в Брянской, Тульской и Калужской областях", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

"Пострадавших и серьезных разрушений предварительно нет. На местах падения обломков беспилотников работают представители экстренных служб. Работа по дальнейшему обнаружению БПЛА продолжается", - добавил мэр.

По данным Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО были уничтожены 11 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

О дронах, сбитых в небе над Брянской областью, также сообщил глава региона Александр Богомаз.

"Средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Карачевским и Брянским районами", - написал он в своем телеграм-канале.

По данным губернатора, пострадавших и разрушений нет.