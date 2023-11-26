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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

В Минобороны РФ сообщили о выходе на орбиту спутника, запущенного с Плесецка

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Запущенный в субботу с космодрома Плесецк военный спутник выведен на целевую орбиту, сообщили в Минобороны РФ.

"В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС", - сказали в ведомстве.

Там заявили, что со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы аппарата функционируют в штатном режиме.

"Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме", - сообщили военные.

По данным министерства обороны РФ, после старта ракета "Союз-2.1б" была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

Там также заявили, что после выведения спутника на орбиту офицеры Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС внесли сведения о нем в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства и приступили к анализу и обработке информации о новом космическом объекте.

Ранее в ведомстве сообщили, что ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с военным спутником с космодрома Плесецк в субботу в 23:58 по московскому времени.

В Минобороны РФ добавили, что за пуском ракеты-носителя наблюдали воспитанницы Московского и Санкт-Петербургского кадетских корпусов "Пансион воспитанниц министерства обороны Российской Федерации" и Кызылского президентского кадетского училища, для которых была организована экскурсия на космодром.

По словам военных, накануне пуска воспитанницы посетили стартовую площадку ракеты-носителя и памятные места города Мирный.

"Также военнослужащие космодрома для юных гостей провели экскурсию по монтажно-испытательному корпусу, стартовому и техническому комплексу ракеты-носителя "Ангара", - сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны РФ Плесецк
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